Результаты игрового дня НБА 1 февраля
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В ночь с 31 января на 1 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 1 февраля:
- «Шарлотт Хорнетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 104:112;
- «Детройт Пистонс» — «Даллас Маверикс» — 117:102;
- «Торонто Рэпторс» — «Чикаго Буллз» — 106:122;
- «Филадельфия Сиксерс» — «Денвер Наггетс» — 134:137;
- «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Бостон Селтикс» — 116:118;
- «Сан-Антонио Спёрс» — «Милуоки Бакс» — 144:118;
- «Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз» — 105:130.
НБА — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
104 : 112
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 27, Мицич - 20, Диабате - 11, Грин - 10, Симпсон - 9, Смит - 8, Окоги - 8, Карри - 7, Гибсон - 4, Уильямс, Джеффрис, Уонг
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 27, Леонард - 21, Харден - 14, Зубац - 14, Джонс - 12, Коффи - 10, Портер - 7, Мэнн - 5, Браун - 2, Бамба, Хиланд, Миллер
НБА — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
117 : 102
Даллас Маверикс
Даллас
Детройт Пистонс: Каннингем - 40, Харрис - 17, Дюрен - 16, Сассер - 10, Бисли - 9, Хардуэй-младший - 9, Рид - 6, Холланд - 4, Фонтеккио - 4, Томпсон - 2, Мур, Стюарт, Клинтман
Даллас Маверикс: Ирвинг - 28, Вашингтон - 22, Гэффорд - 16, Томпсон - 13, Маршалл - 7, Динвидди - 5, Проспер - 4, Келли - 4, Экзам - 3, Харди, Гримс, Эдвардс, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
106 : 122
Чикаго Буллз
Чикаго
Торонто Рэпторс: Барнс - 20, Барретт - 19, Куикли - 14, Уолтер - 14, Дик - 13, Митчелл - 9, Пёлтль - 8, Агбаджи - 4, Робинсон - 3, Темпл - 2, Браун, Буше, Олиник
Чикаго Буллз: Уайт - 25, Вучевич - 21, Смит - 17, Гидди - 15, Бузелис - 12, Уильямс - 11, Терри - 10, Досунму - 6, Болл - 5, Картер, Филлипс, Хортон-Такер, Дуарте
НБА — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
134 : 137
Денвер Наггетс
Денвер
Филадельфия Сиксерс: Макси - 42, Ябуселе - 28, Убре - 27, Гордон - 11, Каунсил - 10, Эдвардс - 9, Лоури - 3, Джексон - 2, Бона - 2, Драммонд, Мартин, Нэнс
Денвер Наггетс: Маррей - 31, Йокич - 28, Портер - 24, Строутер - 18, Браун - 15, Гордон - 11, Уотсон - 6, Уэстбрук - 4, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Ннаджи, Пикетт
НБА — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
116 : 118
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 40, Альварадо - 20, Макколлум - 17, Бостон - 10, Маткович - 7, Грин - 6, Мисси - 6, Мюррей - 4, Кэйн - 3, Робинсон-Эрл - 3, Тайс, Хоукинс
Бостон Селтикс: Браун - 28, Тейтум - 27, Порзингис - 16, Уайт - 16, Корнет - 11, Хозер - 9, Холидэй - 4, Хорфорд - 4, Притчард - 3, Петерсон, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета
НБА — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
144 : 118
Милуоки Бакс
Милуоки
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 30, Джонсон - 24, Касл - 20, Барнс - 16, Пол - 12, Васселл - 12, Джонс - 9, Шампани - 6, Мамукелашвили - 5, Брэнэм - 3, Коллинс - 3, Сохан - 2, Уэсли - 2, Сиссоко, Бэсси
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 35, Лиллард - 22, Миддлтон - 21, Принс - 13, Коннотон - 8, Джексон - 7, Лопес - 6, Трент-мл. - 2, Ливингстон - 2, Умуде - 2, Боучэмп, Роллинз, Грин, Райт
НБА — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
105 : 130
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 17, Уиггинс - 17, Подзиемски - 14, Карри - 14, Хилд - 13, Пост - 9, Сантос - 5, Шрёдер - 5, Андерсон - 4, Пэйтон II - 3, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Уотерс III
Финикс Санз: Букер - 31, Бил - 21, Дюрант - 19, Ричардс - 14, Аллен - 11, Пламли - 10, О'Нил - 6, Джонс - 6, Данн - 4, Бол - 4, Игодаро - 2, Гиллеспи - 2, Ли, Нуркич, Моррис
Видео: Рекорды НБА
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