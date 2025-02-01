В ночь с 31 января на 1 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 1 февраля:

«Шарлотт Хорнетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 104:112;

«Детройт Пистонс» — «Даллас Маверикс» — 117:102;

«Торонто Рэпторс» — «Чикаго Буллз» — 106:122;

«Филадельфия Сиксерс» — «Денвер Наггетс» — 134:137;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Бостон Селтикс» — 116:118;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Милуоки Бакс» — 144:118;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз» — 105:130.

Видео: Рекорды НБА