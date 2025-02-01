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Голден Стэйт Уорриорз — Финикс Санз, результат матча 1 февраля 2025, счет 105:130, НБА 2024/2025

Дабл-дабл Девина Букера помог «Финиксу» разгромить «Голден Стэйт», у Карри — 14 очков
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В ночь с 31 января на 1 февраля мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Финикс Санз». Гости одержали крупную победу со счётом 130:105.

НБА — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
105 : 130
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 17, Уиггинс - 17, Подзиемски - 14, Карри - 14, Хилд - 13, Пост - 9, Сантос - 5, Шрёдер - 5, Андерсон - 4, Пэйтон II - 3, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Уотерс III
Финикс Санз: Букер - 31, Бил - 21, Дюрант - 19, Ричардс - 14, Аллен - 11, Пламли - 10, О'Нил - 6, Джонс - 6, Данн - 4, Бол - 4, Игодаро - 2, Гиллеспи - 2, Ли, Нуркич, Моррис

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, оформивший дабл-дабл — 31 очко и 11 результативных передач, а также пять подборов. Лидер «Уорриорз» разыгрывающий защитник Стефен Карри стал седьмым в матче по результативности, набрав 14 очков при трёх подборах и трёх передачах.

«Санз» выиграли четвёртый матч из последних пяти, «Голден Стэйт» уступил после двух побед подряд.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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