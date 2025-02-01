Дабл-дабл Девина Букера помог «Финиксу» разгромить «Голден Стэйт», у Карри — 14 очков

В ночь с 31 января на 1 февраля мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Финикс Санз». Гости одержали крупную победу со счётом 130:105.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, оформивший дабл-дабл — 31 очко и 11 результативных передач, а также пять подборов. Лидер «Уорриорз» разыгрывающий защитник Стефен Карри стал седьмым в матче по результативности, набрав 14 очков при трёх подборах и трёх передачах.

«Санз» выиграли четвёртый матч из последних пяти, «Голден Стэйт» уступил после двух побед подряд.