Единая лига: расписание матчей на 1 февраля

В субботу, 1 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности болельщики смогут посмотреть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей.

Расписание Единой лиги на 1 февраля:

13:00 мск — «Астана» — МБА-МАИ;

15:00 мск — «Локомотив-Кубань» – «Автодор»;

17:00 мск — «Самара» — «Парма».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 01 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК Астана Астана Не начался МБА-МАИ Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 01 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Автодор Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК Самара Самарская область Не начался Парма Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, что на первом месте чемпионата продолжает лидировать московский ЦСКА (24 победы и четыре поражения). Вторую позицию на данный момент занимает казанский УНИКС (24 победы, пять поражений), а замыкает тройку лидеров питерский «Зенит» (23 победы, пять поражений).