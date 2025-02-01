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Единая лига: расписание матчей на 1 февраля

Единая лига: расписание матчей на 1 февраля
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В субботу, 1 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности болельщики смогут посмотреть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей.

Расписание Единой лиги на 1 февраля:

13:00 мск — «Астана» — МБА-МАИ;
15:00 мск — «Локомотив-Кубань» – «Автодор»;
17:00 мск — «Самара» — «Парма».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, что на первом месте чемпионата продолжает лидировать московский ЦСКА (24 победы и четыре поражения). Вторую позицию на данный момент занимает казанский УНИКС (24 победы, пять поражений), а замыкает тройку лидеров питерский «Зенит» (23 победы, пять поражений).

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