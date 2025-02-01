Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Дюрант повторил достижение «Финикс Санз», установленное в 2006 году

Кевин Дюрант повторил достижение «Финикс Санз», установленное в 2006 году
Комментарии

36-летний звёздный американский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» на позиции лёгкого и тяжёлого форварда, Кевин Дюрант повторил достижение клуба, установленное в 2006 году Раджой Беллом, дважды включённым за свою карьеру в сборную лучших защитников лиги.

Кевин Дюрант на протяжении последних пяти матчей реализует за игру четыре и более трёхочковых броска, что в последний раз удалось сделать баскетболисту «Санз» Радже Беллу. Белл выступал за «Финикс» с 2005 по 2009 год.

Минувшей ночью «Финикс Санз» разгромил коллектив «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 130:105. На счету Дюранта 19 очков, 15 из которых он набрал пятью точными попаданиями из-за трёхочковой дуги.

НБА — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
105 : 130
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 17, Уиггинс - 17, Подзиемски - 14, Карри - 14, Хилд - 13, Пост - 9, Сантос - 5, Шрёдер - 5, Андерсон - 4, Пэйтон II - 3, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Уотерс III
Финикс Санз: Букер - 31, Бил - 21, Дюрант - 19, Ричардс - 14, Аллен - 11, Пламли - 10, О'Нил - 6, Джонс - 6, Данн - 4, Бол - 4, Игодаро - 2, Гиллеспи - 2, Ли, Нуркич, Моррис
Материалы по теме
Джимми Батлер снова в тренде, но где его конечная остановка? Дедлайн НБА — LIVE
Live
Джимми Батлер снова в тренде, но где его конечная остановка? Дедлайн НБА — LIVE
Материалы по теме
Кармело Энтони — о Джимми Батлере: он стал раковой опухолью для «Майами»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android