Кевин Дюрант повторил достижение «Финикс Санз», установленное в 2006 году

36-летний звёздный американский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» на позиции лёгкого и тяжёлого форварда, Кевин Дюрант повторил достижение клуба, установленное в 2006 году Раджой Беллом, дважды включённым за свою карьеру в сборную лучших защитников лиги.

Кевин Дюрант на протяжении последних пяти матчей реализует за игру четыре и более трёхочковых броска, что в последний раз удалось сделать баскетболисту «Санз» Радже Беллу. Белл выступал за «Финикс» с 2005 по 2009 год.

Минувшей ночью «Финикс Санз» разгромил коллектив «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 130:105. На счету Дюранта 19 очков, 15 из которых он набрал пятью точными попаданиями из-за трёхочковой дуги.