Кристапс Порзингис — о Викторе Вембаньяме: этот парень просто нереальный
Поделиться
29-летний латвийский баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за команду «Бостон Селтикс», Кристапс Порзингис высказался о 21-летнем звёздном французском форварде коллектива «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.
«Честно говоря, этот парень просто нереальный. Он очень, очень особенный игрок. Я видел, как многие говорили, что он способен делать вещи, которых мы не видели до этого», — сказал Порзингис после игры с «Нью-Орлеан Пелинкас», завершившейся победой «Бостона» со счётом 118:116.
НБА — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
116 : 118
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 40, Альварадо - 20, Макколлум - 17, Бостон - 10, Маткович - 7, Грин - 6, Мисси - 6, Мюррей - 4, Кэйн - 3, Робинсон-Эрл - 3, Тайс, Хоукинс
Бостон Селтикс: Браун - 28, Тейтум - 27, Порзингис - 16, Уайт - 16, Корнет - 11, Хозер - 9, Холидэй - 4, Хорфорд - 4, Притчард - 3, Петерсон, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета
Виктор Вембаньяма и «Сан-Антонио» разгромили «Милуоки» — 144:118.
НБА — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
144 : 118
Милуоки Бакс
Милуоки
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 30, Джонсон - 24, Касл - 20, Барнс - 16, Пол - 12, Васселл - 12, Джонс - 9, Шампани - 6, Мамукелашвили - 5, Брэнэм - 3, Коллинс - 3, Сохан - 2, Уэсли - 2, Сиссоко, Бэсси
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 35, Лиллард - 22, Миддлтон - 21, Принс - 13, Коннотон - 8, Джексон - 7, Лопес - 6, Трент-мл. - 2, Ливингстон - 2, Умуде - 2, Боучэмп, Роллинз, Грин, Райт
Комментарии
- 1 февраля 2025
-
10:45
-
10:40
-
09:51
-
09:35
-
09:30
-
09:20
-
08:32
-
08:28
-
06:33
-
06:04
-
05:20
-
01:03
-
00:42
-
00:13
- 31 января 2025
-
23:57
-
23:19
-
23:05
-
22:50
-
22:34
-
22:23
-
21:19
-
21:18
-
20:25
-
20:03
-
19:56
-
19:09
-
18:57
-
18:17
-
18:15
-
17:57
-
17:30
-
16:39
-
16:05
-
15:25
-
14:41