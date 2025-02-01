Кристапс Порзингис — о Викторе Вембаньяме: этот парень просто нереальный

29-летний латвийский баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за команду «Бостон Селтикс», Кристапс Порзингис высказался о 21-летнем звёздном французском форварде коллектива «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

«Честно говоря, этот парень просто нереальный. Он очень, очень особенный игрок. Я видел, как многие говорили, что он способен делать вещи, которых мы не видели до этого», — сказал Порзингис после игры с «Нью-Орлеан Пелинкас», завершившейся победой «Бостона» со счётом 118:116.

Виктор Вембаньяма и «Сан-Антонио» разгромили «Милуоки» — 144:118.