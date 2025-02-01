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Кристапс Порзингис — о Викторе Вембаньяме: этот парень просто нереальный

Кристапс Порзингис — о Викторе Вембаньяме: этот парень просто нереальный
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29-летний латвийский баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за команду «Бостон Селтикс», Кристапс Порзингис высказался о 21-летнем звёздном французском форварде коллектива «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

«Честно говоря, этот парень просто нереальный. Он очень, очень особенный игрок. Я видел, как многие говорили, что он способен делать вещи, которых мы не видели до этого», — сказал Порзингис после игры с «Нью-Орлеан Пелинкас», завершившейся победой «Бостона» со счётом 118:116.

НБА — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
116 : 118
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 40, Альварадо - 20, Макколлум - 17, Бостон - 10, Маткович - 7, Грин - 6, Мисси - 6, Мюррей - 4, Кэйн - 3, Робинсон-Эрл - 3, Тайс, Хоукинс
Бостон Селтикс: Браун - 28, Тейтум - 27, Порзингис - 16, Уайт - 16, Корнет - 11, Хозер - 9, Холидэй - 4, Хорфорд - 4, Притчард - 3, Петерсон, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета

Виктор Вембаньяма и «Сан-Антонио» разгромили «Милуоки» — 144:118.

НБА — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
144 : 118
Милуоки Бакс
Милуоки
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 30, Джонсон - 24, Касл - 20, Барнс - 16, Пол - 12, Васселл - 12, Джонс - 9, Шампани - 6, Мамукелашвили - 5, Брэнэм - 3, Коллинс - 3, Сохан - 2, Уэсли - 2, Сиссоко, Бэсси
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 35, Лиллард - 22, Миддлтон - 21, Принс - 13, Коннотон - 8, Джексон - 7, Лопес - 6, Трент-мл. - 2, Ливингстон - 2, Умуде - 2, Боучэмп, Роллинз, Грин, Райт
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