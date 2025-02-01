Французский тяжёлый форвард «Филадельфии Сиксерс» Гершон Ябуселе может оказаться в «Миннесоте», которая проявляет интерес в приобретении этого игрока. Об этом сообщает портал The Stein Line.

Помимо «Миннесоты», в приобретении Гершона также заинтересованы «Селтикс», «Никс» и «Наггетс».

Стоит отметить, что Ябуселе в текущем сезоне набирает в среднем по 10,4 очка за игру, делает 5,5 подбора, 2,0 передачи и совершает по 0,8 перехвата, в основном заменяя Джоэла Эмбиида на позиции центрового.

«Филадельфия» сейчас занимает 11-ю позицию в Восточной конференции и имеет результат в 19 побед при 28 поражениях. Ябуселе участвовал в 44 матчах этого сезона, включая 22 выхода в стартовом составе.