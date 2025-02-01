Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звезда «Филадельфии» оценила уровень игры Николы Йокича

Звезда «Филадельфии» оценила уровень игры Николы Йокича
Комментарии

24-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Филадельфия Севенти Сиксерс» на позиции разыгрывающего и атакующего защитника, Тайриз Макси высказался о чемпионе и трёхкратном обладателе MVP лиги Николе Йокиче после поражения в матче с клубом Николы «Денвер Наггетс» (134:137).

НБА — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
134 : 137
Денвер Наггетс
Денвер
Филадельфия Сиксерс: Макси - 42, Ябуселе - 28, Убре - 27, Гордон - 11, Каунсил - 10, Эдвардс - 9, Лоури - 3, Джексон - 2, Бона - 2, Драммонд, Мартин, Нэнс
Денвер Наггетс: Маррей - 31, Йокич - 28, Портер - 24, Строутер - 18, Браун - 15, Гордон - 11, Уотсон - 6, Уэстбрук - 4, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Ннаджи, Пикетт

«Он довольно хорош. Йокич очень умён. У него отточенные навыки. Он играет в баскетбол как настоящий фанат нашего спорта, наслаждаясь моментом, который сам и создаёт, поэтому выходить против него каждый раз тяжело», — сказал Макси после матча.

На счету Николы 28 очков и 13 результативных передач, а также девять подборов в выигранном матче с «Сиксерс». У Макси — 42 очка, два подбора и девять передач.

Материалы по теме
Вембаньяма против Янниса — дуэль титанов! Один доминирует, другой тонет в одиночестве
Вембаньяма против Янниса — дуэль титанов! Один доминирует, другой тонет в одиночестве
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android