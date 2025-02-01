Звезда «Филадельфии» оценила уровень игры Николы Йокича

24-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Филадельфия Севенти Сиксерс» на позиции разыгрывающего и атакующего защитника, Тайриз Макси высказался о чемпионе и трёхкратном обладателе MVP лиги Николе Йокиче после поражения в матче с клубом Николы «Денвер Наггетс» (134:137).

«Он довольно хорош. Йокич очень умён. У него отточенные навыки. Он играет в баскетбол как настоящий фанат нашего спорта, наслаждаясь моментом, который сам и создаёт, поэтому выходить против него каждый раз тяжело», — сказал Макси после матча.

На счету Николы 28 очков и 13 результативных передач, а также девять подборов в выигранном матче с «Сиксерс». У Макси — 42 очка, два подбора и девять передач.