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Егор Дёмин провёл тренировку на базе клуба НБА

Егор Дёмин провёл тренировку на базе клуба НБА
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18-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга в NCAA, провёл тренировку вместе со своим коллективом на базе клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик».

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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Ранее Дёмин в социальных сетях показал совместное фото с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, который посетил матч Егора.

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