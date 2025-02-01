Егор Дёмин провёл тренировку на базе клуба НБА

18-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга в NCAA, провёл тренировку вместе со своим коллективом на базе клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик».

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.

Ранее Дёмин в социальных сетях показал совместное фото с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, который посетил матч Егора.