Звезда «Нового Орлеана» выбыл из строя из-за тяжёлой травмы ноги — Крис Хэйнс

28-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» на позиции защитника, Деджонте Мюррей выбыл из строя до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия, сообщил в социальных сетях инсайдер TNT и Bleacher Report Крис Хэйнс.

Мюррей получил травму во время матча 1 февраля с «Бостон Селтикс». Всего Деджонте отыграл восемь минут, а по итогам встречи его команда уступила действующим чемпионам со счётом 116:118. До получения травмы Мюррей успел набрать четыре очка и совершить пять подборов, сделав три потери.

После игры звёздный форвард «Селтикс» Кристапс Порзингис высказался о Викторе Вембаньяме из «Сан-Антонио Спёрс».