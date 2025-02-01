Звезда «Нового Орлеана» выбыл из строя из-за тяжёлой травмы ноги — Крис Хэйнс
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28-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» на позиции защитника, Деджонте Мюррей выбыл из строя до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия, сообщил в социальных сетях инсайдер TNT и Bleacher Report Крис Хэйнс.
Мюррей получил травму во время матча 1 февраля с «Бостон Селтикс». Всего Деджонте отыграл восемь минут, а по итогам встречи его команда уступила действующим чемпионам со счётом 116:118. До получения травмы Мюррей успел набрать четыре очка и совершить пять подборов, сделав три потери.
НБА — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
116 : 118
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 40, Альварадо - 20, Макколлум - 17, Бостон - 10, Маткович - 7, Грин - 6, Мисси - 6, Мюррей - 4, Кэйн - 3, Робинсон-Эрл - 3, Тайс, Хоукинс
Бостон Селтикс: Браун - 28, Тейтум - 27, Порзингис - 16, Уайт - 16, Корнет - 11, Хозер - 9, Холидэй - 4, Хорфорд - 4, Притчард - 3, Петерсон, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета
После игры звёздный форвард «Селтикс» Кристапс Порзингис высказался о Викторе Вембаньяме из «Сан-Антонио Спёрс».
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