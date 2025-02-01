Адетокунбо прокомментировал инцидент с Полом после игры «Сан-Антонио» и «Милуоки»

Лидер и тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо прокомментировал инцидент с игроком «Сан-Антонио» Крисом Полом после матча, который состоялся между их командами в ночь с 31 января на 1 февраля и завершился поражением «Милуоки» со счётом 118:144.

Адетокунбо и Пол столкнулись по ходу игры, после чего Яннис, сидя на паркете, показывал пальцем на Пола и что-то говорил в его адрес.

«Спрóсите меня, почему мне захотелось поговорить с ним после матча? Здесь все мужчины, и мы уважаем друг друга. Если в какой-то ситуации слова переходят черту, то они имеют логическое последствие. Я стараюсь меньше говорить, а просто делать свою работу на площадке. Но если идёт угроза моему здоровью, а как следствие, и вероятность получения травмы, из-за которой пострадает финансовое состояние моей семьи, то я не намерен молчать. Просто сказал ему: «То, что вызвало у тебя смех, может вызвать и слёзы», вот и всё», — приводит слова Адетокунбо ESPN.