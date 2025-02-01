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Адетокунбо прокомментировал инцидент с Полом после игры «Сан-Антонио» и «Милуоки»

Адетокунбо прокомментировал инцидент с Полом после игры «Сан-Антонио» и «Милуоки»
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Лидер и тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо прокомментировал инцидент с игроком «Сан-Антонио» Крисом Полом после матча, который состоялся между их командами в ночь с 31 января на 1 февраля и завершился поражением «Милуоки» со счётом 118:144.

Адетокунбо и Пол столкнулись по ходу игры, после чего Яннис, сидя на паркете, показывал пальцем на Пола и что-то говорил в его адрес.

НБА — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
144 : 118
Милуоки Бакс
Милуоки
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 30, Джонсон - 24, Касл - 20, Барнс - 16, Пол - 12, Васселл - 12, Джонс - 9, Шампани - 6, Мамукелашвили - 5, Брэнэм - 3, Коллинс - 3, Сохан - 2, Уэсли - 2, Сиссоко, Бэсси
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 35, Лиллард - 22, Миддлтон - 21, Принс - 13, Коннотон - 8, Джексон - 7, Лопес - 6, Трент-мл. - 2, Ливингстон - 2, Умуде - 2, Боучэмп, Роллинз, Грин, Райт

«Спрóсите меня, почему мне захотелось поговорить с ним после матча? Здесь все мужчины, и мы уважаем друг друга. Если в какой-то ситуации слова переходят черту, то они имеют логическое последствие. Я стараюсь меньше говорить, а просто делать свою работу на площадке. Но если идёт угроза моему здоровью, а как следствие, и вероятность получения травмы, из-за которой пострадает финансовое состояние моей семьи, то я не намерен молчать. Просто сказал ему: «То, что вызвало у тебя смех, может вызвать и слёзы», вот и всё», — приводит слова Адетокунбо ESPN.

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