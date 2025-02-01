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В «Локомотиве-Кубань» поздравили Сергея Иванова с днём рождения

В «Локомотиве-Кубань» поздравили Сергея Иванова с днём рождения
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Руководство баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» поздравило почётного президента и основателя Единой лиги ВТБ Сергея Иванова с днём рождения.

«Уважаемый Сергей Борисович! Коллектив ПБК «Локомотив-Кубань» и Федерации баскетбола Краснодарского края поздравляют вас с днём рождения!

Вы — пример трудолюбия и стремления к большим высотам. Ваша любовь к баскетболу, мудрость и умение мыслить масштабно подарили нам всем Единую лигу и множество проектов для лучшей игры с мячом. Желаем вам здоровья, неиссякаемой энергии и воплощения в жизнь самых смелых задумок! Пусть каждый день будет наполнен тёплыми моментами с близкими и родными людьми!» — написал президент и главный тренер краснодарской команды в своём телеграм-канале.

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