Звезда «Индианы» вновь посетила шоу WWE, вступив в конфронтацию с рестлером

24-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Индиана Пэйсерс», Тайриз Халибёртон в очередной раз появился на шоу популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) SmackDown в ночь на 1 февраля в Индианаполисе.

Фото: Кадр из трансляции

Халибёртон находился в первом ряду во время матча Джимми Усо и Кармело Хэйса. Хэйс во время своего выхода к рингу прочитал оскорбительную речь про Индианаполис и самого Халибёртона. А по ходу матча Кармело подошёл к Тайризу и стал оскорблять его, после чего звезда «Пэйсерс» встала и показала фирменный жест баскетболистов «слишком маленький».

Фото: Кадр из трансляции

Это уже третье появление Тайриза на шоу WWE с лета 2024 года. Ранее он намекал, что может появиться на PLE шоу Royal Rumble, которое пройдёт в ночь на 2 февраля в Индианаполисе. У самого Халибёртона в этот день игра с «Атлантой Хоукс» на домашней арене команды.