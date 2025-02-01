Легионер «Локомотива-Кубань» признан самым ценным игроком января в Единой лиге

32-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» на позиции защитника, Патрик Миллер признан Самым ценным игроком (MVP) января в сезоне-2024/2025.

В январе «Локомотив-Кубань» одержал четыре победы в шести матчах, а Миллер за первый месяц 2025 года демонстрировал в среднем за игру следующие цифры: 17 очков (48,5% с игры, 37,5% трёхочковых, 79,5% штрафных), 7,5 передачи, 3,0 подбора, 2,2 перехвата и 24,7 очка эффективности.

Напомним, на первом месте чемпионата продолжает лидировать московский ЦСКА (24 победы и четыре поражения). Вторую позицию на данный момент занимает казанский УНИКС (24 победы, пять поражений), а замыкает тройку лидеров питерский «Зенит» (23 победы, пять поражений).