Джейлен Грин — об Амене Томпсоне: он рождён быть суперзвездой

22-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в НБА за «Хьюстон Рокетс» на позиции защитника, Джейлен Грин комплиментарно отозвался об игре своего партнёра по команде Амена Томпсона.

«То, что демонстрирует Амен… это настоящее безумие. Он совершает дабл-даблы, делает броски с любой дистанции. Он демонстрирует наивысший уровень защитника каждый вечер. Он прекрасен в подборах, совершает великолепные пут-бэки (реализация мяча на чужом кольце сразу после подбора. — Прим. «Чемпионата»). И если он овладеет броском в прыжке, то его никто не сможет остановить.

Но уже сейчас Амен выступает на великолепном личностном уровне. И когда мы складываем воедино каждый его навык, то можем понять, что он рождён быть суперзвездой», — приводит слова Грина издание Clutch Points.