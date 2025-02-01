Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джейлен Грин — об Амене Томпсоне: он рождён быть суперзвездой

Джейлен Грин — об Амене Томпсоне: он рождён быть суперзвездой
Аудио-версия:
Комментарии

22-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в НБА за «Хьюстон Рокетс» на позиции защитника, Джейлен Грин комплиментарно отозвался об игре своего партнёра по команде Амена Томпсона.

«То, что демонстрирует Амен… это настоящее безумие. Он совершает дабл-даблы, делает броски с любой дистанции. Он демонстрирует наивысший уровень защитника каждый вечер. Он прекрасен в подборах, совершает великолепные пут-бэки (реализация мяча на чужом кольце сразу после подбора. — Прим. «Чемпионата»). И если он овладеет броском в прыжке, то его никто не сможет остановить.

Но уже сейчас Амен выступает на великолепном личностном уровне. И когда мы складываем воедино каждый его навык, то можем понять, что он рождён быть суперзвездой», — приводит слова Грина издание Clutch Points.

Материалы по теме
Игрок «Хьюстона» — о своём победном броске в матче с «Бостоном»: чувствую себя, как Коби
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android