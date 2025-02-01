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«Новая изюминка в «Зените». Игрок УГМК Мария Клюндикова — о приезде Алексея Шведа в Россию

«Новая изюминка в «Зените». Игрок УГМК Мария Клюндикова — о приезде Алексея Шведа в Россию
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Баскетболистка женского клуба УГМК Мария Клюндикова (в девичестве Вадеева) высказалась о том, что лучший бомбардир в истории Единой лиги ВТБ Алексей Швед подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

«Так сошлись звёзды, что у «Зенита» травму получил важный игрок, а Швед был без команды, его взяли и пригласили. Это очень здорово, когда баскетболист мирового уровня приезжает в Россию. Поиграл в Китае. Классно, что он приехал сюда и сейчас будет делиться опытом с ребятами. Когда я смотрела матч «Зенит» — МБА, мне понравилось, как он уверенно играл, раздавал пасы, очень интересно. Какая-то новая изюминка в «Зените», — приводит слова Клюндиковой «Советский спорт».

Напомним, ранее Швед выступал в чемпионате Китая. Из-за травмы одного из лидеров «Зенита», Ксавьера Муна, руководству клуба из Санкт-Петербурга пришлось в срочном порядке искать замену. Алексея отчислили из заявки «Шаньси Лунгс», поэтому выбор сине-бело-голубых пал на именитого баскетболиста.

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