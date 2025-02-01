МБА-МАИ победил «Астану» в выездном матче Единой лиги
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В Астане закончился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный одноимённый клуб «Астана» и МБА-МАИ из Москвы. Встреча завершилась победой МБА-МАИ со счётом 87:61 (23:13, 19:10, 20:24, 25:14).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
61 : 87
МБА-МАИ
Москва
Астана: Мотовилов, Мурзагалиев, Утоми, Щербак, Десятников, Походяев, Смит, Айткали, Исаенко, Майдекин, Оразбеков, Абашидзе
МБА-МАИ: Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Зубков, Белоусов, Шейко, Личутин, Коновалов, Савченко, Певнев
В составе победителей наилучшую эффективность продемонстрировал Макар Коновалов, набравший 22 очка. Также на его счету 10 подборов и три перехвата.
В составе «Астаны» самым результативным игроком матча стал Григорий Мотовилов, на счету которого 14 очков. Кроме того, он сделал три подбора и совершил два перехвата. Также стоит отметить игру Дэниеля Утоми, который набрал 13 очков и сделал четыре подбора.
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