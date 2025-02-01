МБА-МАИ победил «Астану» в выездном матче Единой лиги

В Астане закончился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный одноимённый клуб «Астана» и МБА-МАИ из Москвы. Встреча завершилась победой МБА-МАИ со счётом 87:61 (23:13, 19:10, 20:24, 25:14).

В составе победителей наилучшую эффективность продемонстрировал Макар Коновалов, набравший 22 очка. Также на его счету 10 подборов и три перехвата.

В составе «Астаны» самым результативным игроком матча стал Григорий Мотовилов, на счету которого 14 очков. Кроме того, он сделал три подбора и совершил два перехвата. Также стоит отметить игру Дэниеля Утоми, который набрал 13 очков и сделал четыре подбора.