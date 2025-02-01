Звезда женского баскетбола Клюндикова рассказала о памятном моменте, связанном с Брайантом

Центровая баскетбольного клуба УГМК из Екатеринбурга Мария Клюндикова (Вадеева) рассказала о самом запоминающемся моменте в карьере, когда играла в женской НБА (WNBA) за клуб «Лос-Анджелес Спаркс».

«Второй сезон, первый мой матч. Мы тогда поехали в Лас-Вегас. Мы, правда, уступили, но я сыграла хорошо. Для меня это был показатель, что я могу быть лидером команды. И на том матче присутствовал Коби Брайант со своей дочкой. Я, конечно, об этом не знала, только потом, после игры, узнала, что он там был. Пусть я даже его не увидела тогда, но для меня это было такое значимое событие, что он увидел, как я выступаю. Это было здорово, круто!» — приводит слова Клюндиковой «Советский спорт».

Отметим, Клюндикова выступала в американской лиге за «Лос-Анджелес Спаркс» с 2018 по 2020 год. За УГМК центровая выступает с 2018 года и по сей день. Мария является шестикратным чемпионом России по баскетболу. Лишь раз команда с ней в составе проиграла в финале — в 2022 году клуб из Екатеринбурга уступил курскому «Динамо».