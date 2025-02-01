Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звезда женского баскетбола Клюндикова рассказала о памятном моменте, связанном с Брайантом

Звезда женского баскетбола Клюндикова рассказала о памятном моменте, связанном с Брайантом
Аудио-версия:
Комментарии

Центровая баскетбольного клуба УГМК из Екатеринбурга Мария Клюндикова (Вадеева) рассказала о самом запоминающемся моменте в карьере, когда играла в женской НБА (WNBA) за клуб «Лос-Анджелес Спаркс».

«Второй сезон, первый мой матч. Мы тогда поехали в Лас-Вегас. Мы, правда, уступили, но я сыграла хорошо. Для меня это был показатель, что я могу быть лидером команды. И на том матче присутствовал Коби Брайант со своей дочкой. Я, конечно, об этом не знала, только потом, после игры, узнала, что он там был. Пусть я даже его не увидела тогда, но для меня это было такое значимое событие, что он увидел, как я выступаю. Это было здорово, круто!» — приводит слова Клюндиковой «Советский спорт».

Отметим, Клюндикова выступала в американской лиге за «Лос-Анджелес Спаркс» с 2018 по 2020 год. За УГМК центровая выступает с 2018 года и по сей день. Мария является шестикратным чемпионом России по баскетболу. Лишь раз команда с ней в составе проиграла в финале — в 2022 году клуб из Екатеринбурга уступил курскому «Динамо».

Материалы по теме
Гений, герой и антигерой. Пять лет без Коби Брайанта
Гений, герой и антигерой. Пять лет без Коби Брайанта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android