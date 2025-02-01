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Адебайо — о приглашении Хирроу на Матч звёзд: СМИ вываляли его имя в грязи

Адебайо — о приглашении Хирроу на Матч звёзд: СМИ вываляли его имя в грязи
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27-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», Бэм Адебайо прокомментировал участие своего партнёра по клубу защитника Тайлера Хирроу на Матче звёзд в сезоне-2024/2025.

«Я действительно горжусь Тайлером [Хирроу], а ведь средства массовой информации вываляли имя этого человека в грязи. Ходят слухи, что вы все сказали, будто он недостаточно хорош», — приводит слова Адебайо издание Clutch Points.

Ранее стали известны имена всех баскетболистов североамериканской лиги, которые примут участие в Матче всех звёзд НБА.

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