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В «Орландо» заинтересованы в обмене сразу трёх игроков

В «Орландо» заинтересованы в обмене сразу трёх игроков
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» заинтересовал в приобретении двух игроков «Финикс Санз» — Грейсона Аллена и Юсуфа Нуркича, а также представителя «Бруклин Нетс» Кэмерона Джонсона.

«Источники сообщили, что «Санз» провели предметные переговоры с «Орландо» с участием Грейсона Аллена, чтобы попытаться уговорить его и Юсуфа Нуркича для участия в обмене. Также в планах у «Орландо» заполучить Кэмерона Джонсона из «Бруклина». Говорится, что они работают над тем, чтобы заинтересовать Джонсона в своей франшизе», — сообщается в заявлении Hardwood Paroxysm.

Ранее форвард «Майами Хит» Бэм Адебайо прокомментировал участие своего партнёра по клубу защитника Тайлера Хирроу на Матче звёзд в сезоне-2024/2025.

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