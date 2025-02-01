Экс-игрок НБА — о Кевине Дюранте: он мог бы стать лучшим баскетболистом в истории НБА

37-летний американский баскетболист и трёхкратный чемпион лиги, объявивший о завершении карьеры в октябре 2024 года, Дэнни Грин высказался о 36-летнем лёгком и тяжёлом форварде команды «Финикс Санз» Кевине Дюранте.

«Кей Ди мог бы стать лучшим игроком в истории НБА, если бы захотел… Он заслужил более чем одного звания MVP, просто его никогда не считали лидером такого типа», — приводит слова Грина издание NBA Central.

Минувшей ночью во время игры с «Голден Стэйт Уорриорз», завершившейся победой «Санз» 130:105, Кевин Дюрант повторил достижение клуба, установленное в 2006 году Раджой Беллом, дважды включённым за свою карьеру в сборную лучших защитников лиги.