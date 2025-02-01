Экс-игрок НБА — о Кевине Дюранте: он мог бы стать лучшим баскетболистом в истории НБА
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37-летний американский баскетболист и трёхкратный чемпион лиги, объявивший о завершении карьеры в октябре 2024 года, Дэнни Грин высказался о 36-летнем лёгком и тяжёлом форварде команды «Финикс Санз» Кевине Дюранте.
«Кей Ди мог бы стать лучшим игроком в истории НБА, если бы захотел… Он заслужил более чем одного звания MVP, просто его никогда не считали лидером такого типа», — приводит слова Грина издание NBA Central.
Минувшей ночью во время игры с «Голден Стэйт Уорриорз», завершившейся победой «Санз» 130:105, Кевин Дюрант повторил достижение клуба, установленное в 2006 году Раджой Беллом, дважды включённым за свою карьеру в сборную лучших защитников лиги.
НБА — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
105 : 130
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 17, Уиггинс - 17, Подзиемски - 14, Карри - 14, Хилд - 13, Пост - 9, Сантос - 5, Шрёдер - 5, Андерсон - 4, Пэйтон II - 3, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Уотерс III
Финикс Санз: Букер - 31, Бил - 21, Дюрант - 19, Ричардс - 14, Аллен - 11, Пламли - 10, О'Нил - 6, Джонс - 6, Данн - 4, Бол - 4, Игодаро - 2, Гиллеспи - 2, Ли, Нуркич, Моррис
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