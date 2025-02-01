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Бен Симмонс может выкупить контракт и присоединиться к контендеру — Бретт Сигель

Бен Симмонс может выкупить контракт и присоединиться к контендеру — Бретт Сигель
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Известный аналитик НБА Бретт Сигель заявил, что 28-летний австралийский баскетболист, выступающий за команду НБА «Бруклин Нетс», Бен Симмонс может выкупить свой контракт, чтобы присоединиться к коллективу, претендующему на титул.

«Среди руководителей команд ходили разговоры о том, что Бен Симмонс обратится в «Бруклин Нетс» с просьбой о выкупе, чтобы присоединиться к команде, претендующей на высокие места в плей-офф. Источники в лиге сообщили Clutch Points во время новогодней части сезона, что «Нетс» не заинтересованы в выкупе Симмонсом своего контракта. Похоже, что эта ситуация будет зависеть от того, какое будущее для себя выберет Бен», — приводит слова Сигеля издание NBA Central.

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