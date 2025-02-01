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Пистиолис — об игре с «Зенитом»: впереди один из самых сложных матчей сезона

Пистиолис — об игре с «Зенитом»: впереди один из самых сложных матчей сезона
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Главный тренер московского клуба ЦСКА Андреас Пистиолис высказался в преддверии матча с санкт-петербургским «Зенитом», который пройдёт 2 февраля в 12:30 по московскому времени в столице.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 12:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Впереди один из самых сложных матчей сезона. Мы прекрасно знаем уровень «Зенита» и ожидаем серьёзной борьбы. Рассчитываем, что наши болельщики придут в большом количестве и помогут команде», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба московской команды.

По ситуации на 1 февраля на первом месте чемпионата продолжает лидировать московский ЦСКА (24 победы и четыре поражения). Вторую позицию на данный момент занимает казанский УНИКС (24 победы, пять поражений), а замыкает тройку лидеров питерский «Зенит» (23 победы, пять поражений).

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