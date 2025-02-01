Пистиолис — об игре с «Зенитом»: впереди один из самых сложных матчей сезона

Главный тренер московского клуба ЦСКА Андреас Пистиолис высказался в преддверии матча с санкт-петербургским «Зенитом», который пройдёт 2 февраля в 12:30 по московскому времени в столице.

«Впереди один из самых сложных матчей сезона. Мы прекрасно знаем уровень «Зенита» и ожидаем серьёзной борьбы. Рассчитываем, что наши болельщики придут в большом количестве и помогут команде», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба московской команды.

По ситуации на 1 февраля на первом месте чемпионата продолжает лидировать московский ЦСКА (24 победы и четыре поражения). Вторую позицию на данный момент занимает казанский УНИКС (24 победы, пять поражений), а замыкает тройку лидеров питерский «Зенит» (23 победы, пять поражений).