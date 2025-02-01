«Локомотив-Кубань» нанёс поражение «Автодору» в рамках Единой лиги

1 февраля в Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл» завершился очередной матч российского баскетбольного турнира Единая лига ВТБ, в рамках которого местный клуб «Локомотив-Кубань» встречался с саратовским «Автодором». Краснодарские баскетболисты по итогам встречи праздновали победу со счётом 80:72 (26:10; 14:16; 22:29; 18:17).

Лучшим игроком в составе «Локомотива-Кубань» стал Патрик Миллер, которого признали MVP месяца Единой лиги в январе. По ходу матча Патрик набрал 20 очков, совершил шесть подборов и отдал девять передач.

У саратовского клуба наибольшую результативность продемонстрировал Джамал Джонс, на счету которого 16 очков, три подбора и две передачи.