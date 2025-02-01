«Локомотив-Кубань» нанёс поражение «Автодору» в рамках Единой лиги
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1 февраля в Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл» завершился очередной матч российского баскетбольного турнира Единая лига ВТБ, в рамках которого местный клуб «Локомотив-Кубань» встречался с саратовским «Автодором». Краснодарские баскетболисты по итогам встречи праздновали победу со счётом 80:72 (26:10; 14:16; 22:29; 18:17).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
80 : 72
Автодор
Саратов
Локомотив-Кубань: Миллер - 20, Уэйли - 11, Кливленд - 10, Емченко - 9, Гудумак - 8, Андерсон - 7, Елатонцев - 5, Темиров - 4, Квитковских - 4, Узинский - 2, Чеваренков, Шеянов
Автодор: Джонс - 16, Кантер - 14, Агада - 10, Клименко - 7, Кроуфорд - 6, Мэннинг - 6, Беслач - 5, Петенев - 5, Сычков - 3, Пранаускис, Наумов, Халдеев
Лучшим игроком в составе «Локомотива-Кубань» стал Патрик Миллер, которого признали MVP месяца Единой лиги в январе. По ходу матча Патрик набрал 20 очков, совершил шесть подборов и отдал девять передач.
У саратовского клуба наибольшую результативность продемонстрировал Джамал Джонс, на счету которого 16 очков, три подбора и две передачи.
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