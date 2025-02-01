Пирс — об обращении Эдвардса за советом к Джордану: он не тот, кого надо просить о помощи

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс подверг критике решение атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса обратиться за советом к легендарному Майклу Джордану о том, как побеждать дабл-тиминг.

«Эм Джей не тот, у кого нужно спрашивать совет. Тогда были другие правила», — приводит слова Пирса портал The Sports Rush.

Напомним, в текущем сезоне североамериканской лиги Эдвардс принял участие в 48 играх. В среднем за встречу Энтони набирает 26,6 очка, делает 5,7 подбора, отдаёт 4,5 результативной передачи, а также совершает 1,2 перехвата.

Эдвардсу 23 года. Он был выбрал «Тимбервулвз» на драфте НБА в 2020 году под первым номером. Дважды принимал участие в Матче звёзд НБА (2023, 2024).