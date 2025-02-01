Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пирс — об обращении Эдвардса за советом к Джордану: он не тот, кого надо просить о помощи

Пирс — об обращении Эдвардса за советом к Джордану: он не тот, кого надо просить о помощи
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс подверг критике решение атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса обратиться за советом к легендарному Майклу Джордану о том, как побеждать дабл-тиминг.

«Эм Джей не тот, у кого нужно спрашивать совет. Тогда были другие правила», — приводит слова Пирса портал The Sports Rush.

Напомним, в текущем сезоне североамериканской лиги Эдвардс принял участие в 48 играх. В среднем за встречу Энтони набирает 26,6 очка, делает 5,7 подбора, отдаёт 4,5 результативной передачи, а также совершает 1,2 перехвата.

Эдвардсу 23 года. Он был выбрал «Тимбервулвз» на драфте НБА в 2020 году под первым номером. Дважды принимал участие в Матче звёзд НБА (2023, 2024).

Материалы по теме
Энтони Эдвардс попросил Майкла Джордана дать ему совет насчёт игры — журналист
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android