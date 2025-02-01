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Кевин Гарнетт: Энтони Эдвардс играет, словно ранний Майкл Джордан

Кевин Гарнетт: Энтони Эдвардс играет, словно ранний Майкл Джордан
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт поделился мнением о том, что лидер и атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс обратился к легендарному Майклу Джордану за советом о том, как побеждать дабл-тиминг.

«Энтони играет, словно ранний Майкл Джордан. Эм Джей обходил сдваивание, обыгрывал и обводил вокруг пальца обоих игроков [поэтому его советы могут быть полезны]. Энтони Эдвардс, за которым мы наблюдаем сейчас, это [реинкарнация] молодого Майкла Джордана», — приводит слова Кевина Гарнетта портал The Sports Rush.

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