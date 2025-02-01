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Кевин Дюрант: Букер даже не был близок к тому, чтобы его выбрали на Матч звёзд НБА

Кевин Дюрант: Букер даже не был близок к тому, чтобы его выбрали на Матч звёзд НБА
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36-летний тяжёлый форвард «Финикс Санз» американец Кевин Дюрант объяснил, почему его товарища по команде и соотечественника, который выступает на позиции атакующего защитника, Девина Букера не выбрали в качестве участника Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Вы знаете, какова политика. Мы играем в игру, основанную на историях [игроков]. Иногда то, что мы делаем на площадке, не имеет значения. Вы должны продавать свою игру и свою индивидуальность, а Девин Букер даже не был близок к тому, чтобы его выбрали [поскольку ничего из этого не делал]», — приводит слова Дюранта портал Hoopshype.

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