Богичевич прокомментировал поражение «Автодора» в матче с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Определяющими оказались энергия и подборы на чужом щите, которые дали «Локомотиву» импульс. Я должен быть удовлетворён нашей игрой на протяжении большей части матча. Проявили характер и совершили камбэк с «-18». Считаю, в первой четверти мы не сыграли так, как должны были, проиграв стартовый отрезок с разницей в 16 очков.

Промазали несколько проходов и трёхочковых, что спровоцировало такое большое отставание в счёте. Нам удалось вернуться, но такие большие команды умеют извлекать пользу из любой ситуации. Очень жаль, потому что у нас были хорошие шансы выиграть этот матч. Желаю удачи «Локо» в оставшейся части сезона», — приводит слова Богичевича официальный сайт саратовского клуба.