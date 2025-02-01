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Богичевич прокомментировал поражение «Автодора» в матче с «Локомотивом-Кубань»

Богичевич прокомментировал поражение «Автодора» в матче с «Локомотивом-Кубань»
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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
80 : 72
Автодор
Саратов
Локомотив-Кубань: Миллер - 20, Уэйли - 11, Кливленд - 10, Емченко - 9, Гудумак - 8, Андерсон - 7, Елатонцев - 5, Темиров - 4, Квитковских - 4, Узинский - 2, Чеваренков, Шеянов
Автодор: Джонс - 16, Кантер - 14, Агада - 10, Клименко - 7, Кроуфорд - 6, Мэннинг - 6, Беслач - 5, Петенев - 5, Сычков - 3, Пранаускис, Наумов, Халдеев

«Определяющими оказались энергия и подборы на чужом щите, которые дали «Локомотиву» импульс. Я должен быть удовлетворён нашей игрой на протяжении большей части матча. Проявили характер и совершили камбэк с «-18». Считаю, в первой четверти мы не сыграли так, как должны были, проиграв стартовый отрезок с разницей в 16 очков.

Промазали несколько проходов и трёхочковых, что спровоцировало такое большое отставание в счёте. Нам удалось вернуться, но такие большие команды умеют извлекать пользу из любой ситуации. Очень жаль, потому что у нас были хорошие шансы выиграть этот матч. Желаю удачи «Локо» в оставшейся части сезона», — приводит слова Богичевича официальный сайт саратовского клуба.

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