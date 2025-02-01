Объявившая о банкротстве «Самара» прервала серию из 11 поражений, обыграв «Парму»
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В Самаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный одноимённый клуб и пермская «Парма». Встреча завершилась со счётом 84:78 в пользу самарцев.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
86 : 78
Парма
Пермь
Самара: М. Кулагин - 32, Карданахишвили - 23, Голдырев - 11, Косяков - 6, Сопин - 5, Амосов - 5, Чикарев - 3, Кашин - 1, Швечихин, Маруфов, Карпов, Прохоров
Парма: Нэвелс - 30, Хэмм - 19, Руженцев - 9, Хэмилтон - 8, Чебуркин - 7, Шашков - 3, Захаров - 2, Свинин, Ильницкий, Тучков, Якушин, Фирсов
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Михаил Кулагин, набравший 32 очка. 23 очка на счету Антона Карданахашвили, 11 очков в активе Глеба Голдырева.
В составе пермской команды 30 очков на свой счёт записал Гарретт Нэвелс, дабл-дабл из 19 очков и 15 подборов оформил Ройс Хэмм.
«Самара» прервала серию из 11 поражений в Единой лиге. «Парма» потерпела третье поражение в последних четырёх встречах.
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