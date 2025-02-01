Объявившая о банкротстве «Самара» прервала серию из 11 поражений, обыграв «Парму»

В Самаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный одноимённый клуб и пермская «Парма». Встреча завершилась со счётом 84:78 в пользу самарцев.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Михаил Кулагин, набравший 32 очка. 23 очка на счету Антона Карданахашвили, 11 очков в активе Глеба Голдырева.

В составе пермской команды 30 очков на свой счёт записал Гарретт Нэвелс, дабл-дабл из 19 очков и 15 подборов оформил Ройс Хэмм.

«Самара» прервала серию из 11 поражений в Единой лиге. «Парма» потерпела третье поражение в последних четырёх встречах.