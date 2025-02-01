Единая лига: результаты матчей 1 февраля
Поделиться
Сегодня, 1 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день, в рамках которого прошло три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних матчей.
Результаты Единой лиги 1 февраля:
«Астана» — МБА-МАИ — 61:87;
«Локомотив-Кубань» — «Автодор» — 80:72;
«Самара» — «Парма» — 86:78.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
61 : 87
МБА-МАИ
Москва
Астана: Мотовилов - 14, Утоми - 13, Мурзагалиев - 10, Походяев - 10, Десятников - 6, Майдекин - 6, Щербак - 2, Смит, Айткали, Исаенко, Оразбеков, Абашидзе
МБА-МАИ: Коновалов - 19, Минченко - 16, Зубков - 16, Воронов - 8, Касаткин - 7, Барашков - 5, Личутин - 5, Певнев - 5, Трушкин - 4, Белоусов - 2, Шейко, Савченко
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
80 : 72
Автодор
Саратов
Локомотив-Кубань: Миллер - 20, Уэйли - 11, Кливленд - 10, Емченко - 9, Гудумак - 8, Андерсон - 7, Елатонцев - 5, Темиров - 4, Квитковских - 4, Узинский - 2, Чеваренков, Шеянов
Автодор: Джонс - 16, Кантер - 14, Агада - 10, Клименко - 7, Кроуфорд - 6, Мэннинг - 6, Беслач - 5, Петенев - 5, Сычков - 3, Пранаускис, Наумов, Халдеев
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
86 : 78
Парма
Пермь
Самара: М. Кулагин - 32, Карданахишвили - 23, Голдырев - 11, Косяков - 6, Сопин - 5, Амосов - 5, Чикарев - 3, Кашин - 1, Швечихин, Маруфов, Карпов, Прохоров
Парма: Нэвелс - 30, Хэмм - 19, Руженцев - 9, Хэмилтон - 8, Чебуркин - 7, Шашков - 3, Захаров - 2, Свинин, Ильницкий, Тучков, Якушин, Фирсов
В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 24 победы при четырёх поражениях (85,7%). Второе место занимает казанский УНИКС, у которого 24 победы и пять поражений (82,8%), тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга. В активе подопечных Хавьера Паскуаля 23 победы и пять поражений (82,1%).
Комментарии
- 1 февраля 2025
-
19:57
-
19:11
-
19:00
-
18:44
-
18:31
-
18:05
-
17:27
-
17:04
-
16:49
-
16:42
-
15:52
-
15:27
-
14:54
-
14:49
-
14:23
-
14:19
-
13:58
-
13:21
-
12:28
-
12:00
-
11:50
-
11:38
-
10:58
-
10:45
-
10:40
-
09:51
-
09:35
-
09:30
-
09:20
-
08:32
-
08:28
-
06:33
-
06:04
-
05:20
-
01:03