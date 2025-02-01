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Единая лига: результаты матчей 1 февраля

Единая лига: результаты матчей 1 февраля
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Сегодня, 1 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день, в рамках которого прошло три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних матчей.

Результаты Единой лиги 1 февраля:

«Астана» — МБА-МАИ — 61:87;
«Локомотив-Кубань» — «Автодор» — 80:72;
«Самара» — «Парма» — 86:78.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
61 : 87
МБА-МАИ
Москва
Астана: Мотовилов - 14, Утоми - 13, Мурзагалиев - 10, Походяев - 10, Десятников - 6, Майдекин - 6, Щербак - 2, Смит, Айткали, Исаенко, Оразбеков, Абашидзе
МБА-МАИ: Коновалов - 19, Минченко - 16, Зубков - 16, Воронов - 8, Касаткин - 7, Барашков - 5, Личутин - 5, Певнев - 5, Трушкин - 4, Белоусов - 2, Шейко, Савченко
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
80 : 72
Автодор
Саратов
Локомотив-Кубань: Миллер - 20, Уэйли - 11, Кливленд - 10, Емченко - 9, Гудумак - 8, Андерсон - 7, Елатонцев - 5, Темиров - 4, Квитковских - 4, Узинский - 2, Чеваренков, Шеянов
Автодор: Джонс - 16, Кантер - 14, Агада - 10, Клименко - 7, Кроуфорд - 6, Мэннинг - 6, Беслач - 5, Петенев - 5, Сычков - 3, Пранаускис, Наумов, Халдеев
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
86 : 78
Парма
Пермь
Самара: М. Кулагин - 32, Карданахишвили - 23, Голдырев - 11, Косяков - 6, Сопин - 5, Амосов - 5, Чикарев - 3, Кашин - 1, Швечихин, Маруфов, Карпов, Прохоров
Парма: Нэвелс - 30, Хэмм - 19, Руженцев - 9, Хэмилтон - 8, Чебуркин - 7, Шашков - 3, Захаров - 2, Свинин, Ильницкий, Тучков, Якушин, Фирсов

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 24 победы при четырёх поражениях (85,7%). Второе место занимает казанский УНИКС, у которого 24 победы и пять поражений (82,8%), тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга. В активе подопечных Хавьера Паскуаля 23 победы и пять поражений (82,1%).

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