Единая лига: результаты матчей 1 февраля

Сегодня, 1 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день, в рамках которого прошло три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних матчей.

Результаты Единой лиги 1 февраля:

«Астана» — МБА-МАИ — 61:87;

«Локомотив-Кубань» — «Автодор» — 80:72;

«Самара» — «Парма» — 86:78.

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 24 победы при четырёх поражениях (85,7%). Второе место занимает казанский УНИКС, у которого 24 победы и пять поражений (82,8%), тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга. В активе подопечных Хавьера Паскуаля 23 победы и пять поражений (82,1%).