Аренас: Райли не обновил своё программное обеспечение. Он всё ещё думает, что сейчас 80-е

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас высказался в адрес президента клуба «Майами Хит» Пэта Райли.

«Пэт Райли не обновил своё программное обеспечение. Он всё ещё думает, что сейчас 1980-е или 1990-е, когда деньги контролировали игроков. В то время парню, чтобы добиться успеха, нужен был $ 1 млн, поэтому он делал всё, что говорило ему руководство клуба. Таким образом, к примеру, действовали «Никс» — игроки были более управляемыми. Ты думал, что продолжишь выступать в Саут-Бич, но тебя просто приговаривали к 5-10 годам. Это как Локи, создающий иллюзию: тебе продали что-то по телефону, а когда ты приехал, понял, что это на самом деле тюрьма», — приводит слова Аренаса портал Hoopshype.