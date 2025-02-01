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Ведищев: игроки «Локомотива-Кубань» не всегда делали на площадке то, о чём их просили

Ведищев: игроки «Локомотива-Кубань» не всегда делали на площадке то, о чём их просили
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (80:72).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
80 : 72
Автодор
Саратов
Локомотив-Кубань: Миллер - 20, Уэйли - 11, Кливленд - 10, Емченко - 9, Гудумак - 8, Андерсон - 7, Елатонцев - 5, Темиров - 4, Квитковских - 4, Узинский - 2, Чеваренков, Шеянов
Автодор: Джонс - 16, Кантер - 14, Агада - 10, Клименко - 7, Кроуфорд - 6, Мэннинг - 6, Беслач - 5, Петенев - 5, Сычков - 3, Пранаускис, Наумов, Халдеев

«Непростой матч. Начали мы очень хорошо, но потом растеряли преимущество. Игроки не всегда делали на площадке то, о чём мы их просили, и дали «Автодору» вернуться в игру. Но в концовке снова включились и смогли обеспечить нужный результат. Я рад этой победе. Мы готовимся к плей-офф. Нам надо продолжать выигрывать», — приводит слова Ведищева официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Эта победа стала для краснодарского клуба пятой в шести последних встречах. «Автодор» потерпел четвёртое поражение в пяти матчах.

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