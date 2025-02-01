Ведищев: игроки «Локомотива-Кубань» не всегда делали на площадке то, о чём их просили

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (80:72).

«Непростой матч. Начали мы очень хорошо, но потом растеряли преимущество. Игроки не всегда делали на площадке то, о чём мы их просили, и дали «Автодору» вернуться в игру. Но в концовке снова включились и смогли обеспечить нужный результат. Я рад этой победе. Мы готовимся к плей-офф. Нам надо продолжать выигрывать», — приводит слова Ведищева официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Эта победа стала для краснодарского клуба пятой в шести последних встречах. «Автодор» потерпел четвёртое поражение в пяти матчах.