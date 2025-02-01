Джимми Батлер был неуважителен к товарищам по команде «Майами Хит» — журналистка

Известная североамериканская журналистка Рэйчел Николс рассказала о личных отношениях популярного лёгкого форварда «Майами Хит» американца Джимми Батлера с одноклубниками.

«Я разговаривала с парнями из „Майами Хит“, и сказать, что у них были проблемы с Джимми, было бы преуменьшением. Они чувствовали, что Батлер неуважительно относится к ним. Джимми просто приходил и уходил, когда хотел, обращался с персоналом команды [не должным образом]. Ещё не будем забывать то, как команда несколько часов ждала его на взлётной полосе. Но внесу ясность — у меня не было разговора с Бэмом Адебайо», — приводит слова Николс портал Hoopshype.