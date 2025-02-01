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«Я счастлив». Тренер обанкротившейся «Самары» — о победе над «Пармой»

«Я счастлив». Тренер обанкротившейся «Самары» — о победе над «Пармой»
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Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
86 : 78
Парма
Пермь
Самара: М. Кулагин - 32, Карданахишвили - 23, Голдырев - 11, Косяков - 6, Сопин - 5, Амосов - 5, Чикарев - 3, Кашин - 1, Швечихин, Маруфов, Карпов, Прохоров
Парма: Нэвелс - 30, Хэмм - 19, Руженцев - 9, Хэмилтон - 8, Чебуркин - 7, Шашков - 3, Захаров - 2, Свинин, Ильницкий, Тучков, Якушин, Фирсов

«Поздравляю всех болельщиков с победой! Такая нужная, такая характерная. Наши игроки стараются, та же осечка в Астане – это рост игроков. То, что мы выбросили и попали сегодня, этого мы не показывали в предыдущем матче. Сегодня домашняя площадка и наши болельщики нас вдохновили на то, что мы сыграли результативно и забили свои мячи. Наши травмированные игроки не смогли нам сегодня помочь, хотя и Попов, и Пынько хотели сыграть, но нашлись молодые ребята, которые дали нам ротацию и свежесть основным игрокам. В концовке эта свежесть сказалась на их бросках, они их забили. Мы вчера провели хорошую тренировку, готовились к «Парме», были новые идеи и задумки – и они, пусть и местами, сработали. Мне понравилось, что игроки быстро адаптируются к нашим установкам и принципам. Они отработали на 100%. Могу сказать, что я сегодня счастлив», — приводит слова Коновалова официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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