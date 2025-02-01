«Я счастлив». Тренер обанкротившейся «Самары» — о победе над «Пармой»

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой».

«Поздравляю всех болельщиков с победой! Такая нужная, такая характерная. Наши игроки стараются, та же осечка в Астане – это рост игроков. То, что мы выбросили и попали сегодня, этого мы не показывали в предыдущем матче. Сегодня домашняя площадка и наши болельщики нас вдохновили на то, что мы сыграли результативно и забили свои мячи. Наши травмированные игроки не смогли нам сегодня помочь, хотя и Попов, и Пынько хотели сыграть, но нашлись молодые ребята, которые дали нам ротацию и свежесть основным игрокам. В концовке эта свежесть сказалась на их бросках, они их забили. Мы вчера провели хорошую тренировку, готовились к «Парме», были новые идеи и задумки – и они, пусть и местами, сработали. Мне понравилось, что игроки быстро адаптируются к нашим установкам и принципам. Они отработали на 100%. Могу сказать, что я сегодня счастлив», — приводит слова Коновалова официальный сайт Единой лиги ВТБ.