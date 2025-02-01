«Команда не была готова». Пашутин объяснил поражение «Пармы» в матче с «Самарой»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин объяснил причины поражения своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой».

«Мы ехали в Самару, понимая важность этой игры в борьбе за «шестёрку». Но после игры с «Уралмашем» была какая-то эйфория. Говорили про защиту, говорили про снайперов соперника: Кулагин, Карданахишвили и Голдырев, но вместо того, чтобы начать агрессивно, получили три «трёхи» от Кулагина. Моя ответственность как тренера, но и команда не была готова изначально к такой жёсткой борьбе, все думали сыграть от нападения, от мягкой защиты… Но Кулагин, Голдырев и Карданахишвили так били трёхочковые с высоким процентом.

В четвёртой четверти мы сыграли 11:27, вновь дав Кулагину и Карданахишвили забить. У одного 5/9, у другого – 8/18, 16 трёхочковых на двух защитников… Они молодцы, но, думаю, это полностью наша недоработка. Мы уже которую игру спасаемся, когда в четвёртой четверти начинаем защищаться, а здесь же наоборот, зная, что у человека идёт бросок, давали ему бросать и забивать. Я тренер, я отвечаю за это, но команда не выполнила этот момент. «Самара» победила заслуженно, поздравляю вашу команду», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.