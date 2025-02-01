Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Команда не была готова». Пашутин объяснил поражение «Пармы» в матче с «Самарой»

«Команда не была готова». Пашутин объяснил поражение «Пармы» в матче с «Самарой»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин объяснил причины поражения своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
86 : 78
Парма
Пермь
Самара: М. Кулагин - 32, Карданахишвили - 23, Голдырев - 11, Косяков - 6, Сопин - 5, Амосов - 5, Чикарев - 3, Кашин - 1, Швечихин, Маруфов, Карпов, Прохоров
Парма: Нэвелс - 30, Хэмм - 19, Руженцев - 9, Хэмилтон - 8, Чебуркин - 7, Шашков - 3, Захаров - 2, Свинин, Ильницкий, Тучков, Якушин, Фирсов

«Мы ехали в Самару, понимая важность этой игры в борьбе за «шестёрку». Но после игры с «Уралмашем» была какая-то эйфория. Говорили про защиту, говорили про снайперов соперника: Кулагин, Карданахишвили и Голдырев, но вместо того, чтобы начать агрессивно, получили три «трёхи» от Кулагина. Моя ответственность как тренера, но и команда не была готова изначально к такой жёсткой борьбе, все думали сыграть от нападения, от мягкой защиты… Но Кулагин, Голдырев и Карданахишвили так били трёхочковые с высоким процентом.

В четвёртой четверти мы сыграли 11:27, вновь дав Кулагину и Карданахишвили забить. У одного 5/9, у другого – 8/18, 16 трёхочковых на двух защитников… Они молодцы, но, думаю, это полностью наша недоработка. Мы уже которую игру спасаемся, когда в четвёртой четверти начинаем защищаться, а здесь же наоборот, зная, что у человека идёт бросок, давали ему бросать и забивать. Я тренер, я отвечаю за это, но команда не выполнила этот момент. «Самара» победила заслуженно, поздравляю вашу команду», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Материалы по теме
Объявившая о банкротстве «Самара» прервала серию из 11 поражений, обыграв «Парму»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android