Чарания рассказал о последней капле для Батлера в его отношениях с «Майами»

Инсайдер Шэмс Чарания заявил, что лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер не вернётся в команду.

«Джимми отстранён на неопределённый срок. Думаю, вы знаете, что «Майами» поддел его в какой-то степени. Он вернулся в команду после двухматчевой дисквалификации, явился на тренировку, а Эрик Споэльстра, как мне сказали, перед всей командой заявил, что Батлер теперь будет выходить на паркет со скамейки запасных. Джимми просто ушёл с тренировки, и это, вероятно, был последний раз, когда Батлер находился в команде», — сказал Чарания в эфире ESPN.

Ранее инсайдер Мэтт Мур из Action Network заявил, что 29-летний канадский баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс может стать участником обмена Джимми Батлера из «Майами Хит».

Батлер опоздал на несколько командных авиарейсов, а также публично выражал недовольство своим нахождением в «Майами Хит». Вследствие этого руководство клуба во главе с президентом Пэтом Райли приняло решение отстранить Джимми на семь игр.