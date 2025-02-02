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Виктор Вембаньяма: по-прежнему трудно осознать, что в НБА тебя могут обменять, как предмет

Виктор Вембаньяма: по-прежнему трудно осознать, что в НБА тебя могут обменять, как предмет
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21-летний французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился своим отношением к обменам в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Все команды совершают обмены. По-прежнему трудно осознать, что тебя можно обменять, как предмет. Это очень странно», — приводит слова Вембаньямы портал Hoopshype.

Напомним, в текущем сезоне североамериканской лиги Вембаньяма принял участие в 40 матчах. В среднем за встречу Виктор набирает 24,6 очка, делает 10,9 подбора, отдаёт 3,7 передачи, а также совершает 1,1 перехвата и 4,0 блок-шота.

Ранее Вембаньяма обозначил, в каком случае примет участие в ЧЕ по баскетболу в 2025 году.

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