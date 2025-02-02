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Шарлотт Хорнетс — Денвер Наггетс, результат матча 2 февраля 2025, счёт 104:107, регулярный чемпионат НБА

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть в гостях «Шарлотт» в НБА
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В ночь с 1 на 2 февраля завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в американском Шарлотте на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой гостей со счётом 107:104.

НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
104 : 107
Денвер Наггетс
Денвер
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 24, Уильямс - 20, Смит - 19, Диабате - 12, Карри - 10, Симпсон - 8, Грин - 6, Джеффрис - 5, Уильямс, Уонг, Мицич, Гибсон
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Браун - 24, Маррей - 20, Портер - 15, Ннаджи - 6, Гордон - 6, Строутер - 5, Пикетт - 3, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Джонс, Александер

В составе победителей наибольшей результативностью отметился звезда «Наггетс» сербский форвард Никола Йокич, оформивший трипл-дабл: 28 очков, 13 подборов и 17 результативных передач. В активе его партнёра по команде защитника Кристиана Брауна дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов.

В составе хозяев два игрока оформили дабл-даблы. Так, на счету американского лёгкого форварда Майлса Бриджеса 24 очка и 12 подборов. Центровой Марк Уильямс набрал 20 очков и сделал 15 подборов.

В следующем матче «Шарлотт» дома встретится с «Вашингтон Уизардс» 4 февраля, а «Денвер» сыграет на своей площадке с «Нью-Орлеан Пеликанс» также 4 февраля.

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