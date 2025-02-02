Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть в гостях «Шарлотт» в НБА

В ночь с 1 на 2 февраля завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в американском Шарлотте на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой гостей со счётом 107:104.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился звезда «Наггетс» сербский форвард Никола Йокич, оформивший трипл-дабл: 28 очков, 13 подборов и 17 результативных передач. В активе его партнёра по команде защитника Кристиана Брауна дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов.

В составе хозяев два игрока оформили дабл-даблы. Так, на счету американского лёгкого форварда Майлса Бриджеса 24 очка и 12 подборов. Центровой Марк Уильямс набрал 20 очков и сделал 15 подборов.

В следующем матче «Шарлотт» дома встретится с «Вашингтон Уизардс» 4 февраля, а «Денвер» сыграет на своей площадке с «Нью-Орлеан Пеликанс» также 4 февраля.

Рекорды НБА: