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«Лейкерс» обыграли «Нью-Йорк». У Леброна — трипл-дабл, его сын Бронни набрал 2 очка

В ночь с 1 на 2 февраля завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в американском Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 128:112.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился звезда «Лейкерс» американский лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл: 33 очка, 11 подборов и 12 результативных передач. Его партнёр по команде защитник Остин Ривз набрал 27 очков, сделал пять подборов и шесть передач. Сын Леброна Бронни Джеймс набрал два очка.

В составе хозяев наибольшее количество очков набрал лёгкий форвард Джош Харт. В его активе трипл-дабл: 26 очков, 13 подборов и 11 передач. Его одноклубники тяжёлый форвард Карл-Энтони Таунс (11) и разыгрывающий Джейлен Брансон (17) на двоих набрали лишь 28 очков.

Отметим, что «Лейкерс» прервали серию из пяти побед «Никс» в НБА.

В следующем матче «Никс» дома встретятся с «Хьюстон Рокетс» 4 февраля, а «Лейкерс» сыграют в гостях с «Лос-Анджелес Клипперс» 5 февраля.

У кого больше всех очков в НБА: