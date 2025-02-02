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Нью-Йорк Никс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 2 февраля 2025, счёт 112:128, регулярный чемпионат НБА

«Лейкерс» обыграли «Нью-Йорк». У Леброна — трипл-дабл, его сын Бронни набрал 2 очка
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В ночь с 1 на 2 февраля завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в американском Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 128:112.

НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 128
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Никс: Харт - 26, Брансон - 17, Бриджес - 16, Ачиува - 15, Ануноби - 13, Макбрайд - 12, Таунс - 11, Хукпорти - 2, Топпин, Пэйн, Колек, Симс, Райан, Шамет
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Ривз - 27, Хатимура - 21, Кристи - 15, Финни-Смит - 15, Винсент - 9, Хэйс - 4, Кнехт - 2, Джеймс - 2, Вандербилт, Колоко, Милтон, Джемисон

В составе победителей наибольшей результативностью отметился звезда «Лейкерс» американский лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл: 33 очка, 11 подборов и 12 результативных передач. Его партнёр по команде защитник Остин Ривз набрал 27 очков, сделал пять подборов и шесть передач. Сын Леброна Бронни Джеймс набрал два очка.

В составе хозяев наибольшее количество очков набрал лёгкий форвард Джош Харт. В его активе трипл-дабл: 26 очков, 13 подборов и 11 передач. Его одноклубники тяжёлый форвард Карл-Энтони Таунс (11) и разыгрывающий Джейлен Брансон (17) на двоих набрали лишь 28 очков.

Отметим, что «Лейкерс» прервали серию из пяти побед «Никс» в НБА.

В следующем матче «Никс» дома встретятся с «Хьюстон Рокетс» 4 февраля, а «Лейкерс» сыграют в гостях с «Лос-Анджелес Клипперс» 5 февраля.

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