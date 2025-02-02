Дончич перейдёт в «Лейкерс» к Леброну, крутой гол Овечкина в НХЛ. Главное к утру
Клубы НБА, по сообщению ESPN, совершат громкий обмен, при котором 25-летний разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич перейдёт в «Лос-Анджелес Лейкерс», а центровой калифорнийской команды Энтони Дэвис отправится в «Маверикс», российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в ворота «Виннипег Джетс» броском от синей линии, став ещё ближе к рекорду Уэйна Гретцки, мадридский «Реал» потерпел сенсационное поражение в Ла Лиге от «Эспаньола». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Даллас» и «Лейкерс» совершат сенсационный обмен Энтони Дэвиса на Луку Дончича — ESPN.
- Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» уйти от поражения в матче НХЛ с «Виннипегом».
- Мадридский «Реал» уступил «Эспаньолу» в Ла Лиге, пропустив гол в концовке матча.
- Нассурдин Имавов нокаутировал Исраэля Адесанью во втором раунде на турнире UFC.
- Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 17 шайб.
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