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2 февраля главные новости спорта, хоккей, НХЛ, футбол, баскетбол, НБА, Александр Овечкин, UFC

Дончич перейдёт в «Лейкерс» к Леброну, крутой гол Овечкина в НХЛ. Главное к утру
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Клубы НБА, по сообщению ESPN, совершат громкий обмен, при котором 25-летний разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич перейдёт в «Лос-Анджелес Лейкерс», а центровой калифорнийской команды Энтони Дэвис отправится в «Маверикс», российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в ворота «Виннипег Джетс» броском от синей линии, став ещё ближе к рекорду Уэйна Гретцки, мадридский «Реал» потерпел сенсационное поражение в Ла Лиге от «Эспаньола». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Даллас» и «Лейкерс» совершат сенсационный обмен Энтони Дэвиса на Луку Дончича — ESPN.
  2. Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» уйти от поражения в матче НХЛ с «Виннипегом».
  3. Мадридский «Реал» уступил «Эспаньолу» в Ла Лиге, пропустив гол в концовке матча.
  4. Нассурдин Имавов нокаутировал Исраэля Адесанью во втором раунде на турнире UFC.
  5. Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 17 шайб.
  6. Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Айлендерс». У Василевского — 33 сейва.
  7. Майкл Пейдж победил Шару Буллета единогласным решением судей на UFC Fight Night 250.
  8. «Атлетико» Мадрид дома победил «Мальорку» в матче Примеры.
  9. Солари вылетел в Россию для прохождения медосмотра в «Спартаке».
  10. Сергей Павлович победил Жаирзиньо Розенстрайка решением судей на турнире UFC в Эр-Рияде.
  11. Защитник «Реала» Антонио Рюдигер получил травму колена в матче Ла Лиги и был заменён.
  12. ПАОК сообщил о травме Чалова. Форвард может пропустить стыковой матч Лиги Европы.
  13. «Монако» одержал победу в матче с «Осером», Головин был заменён в перерыве.
  14. Дэвид Бенавидес одолел Давида Моррелля в титульном боксёрском поединке в США

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