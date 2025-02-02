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«Даллас» и «Лейкерс» совершат сенсационный обмен Энтони Дэвиса на Луку Дончича — ESPN

«Даллас» и «Лейкерс» совершат сенсационный обмен Энтони Дэвиса на Луку Дончича — ESPN
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Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) совершат громкий обмен, при котором 25-летний разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич перейдёт в «Лос-Анджелес Лейкерс», а центровой калифорнийской команды Энтони Дэвис отправится в «Маверикс». Об этом сообщает журналист и инсайдер Шамс Чарания со ссылкой на авторитетное издание ESPN.

По информации источника, кроме Дончича, в столицу штата Калифорния должны отправиться два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис. В Даллас, в свою очередь, помимо Дэвиса, намерен перейти защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.

Отмечается, что сделка рассчитана на три команды. По сообщениям Чарании, «Юта Джаз» получит разыгрывающего «Лейкерс» Джейлена Худа-Скифино, а также два пика второго раунда драфта 2025 года, принадлежащие «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс».

На данный момент «Лейкерс» находятся на пятом месте в Западной конференции НБА. «Даллас» там же располагается на восьмой строчке.

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