В ночь на 2 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Результаты игрового дня НБА 2 февраля:
«Юта Джаз» — «Орландо Мэджик» — 113:99;
«Индиана Пэйсерс» — «Атланта Хоукс» — 132:127;
«Шарлотт Хорнетс» — «Денвер Наггетс» — 104:107;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Вашингтон Уизардс» — 103:105;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Сакраменто Кингз» — 144:110;
«Хьюстон Рокетс» — «Бруклин Нетс» — 98:110;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Майами Хит» — 103:105;
«Нью-Йорк Никс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 112:128;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Финикс Санз» — 127:108.
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