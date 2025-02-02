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Результаты игрового дня НБА 2 февраля

Результаты игрового дня НБА 2 февраля
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В ночь на 2 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Результаты игрового дня НБА 2 февраля:

«Юта Джаз» — «Орландо Мэджик» — 113:99;
«Индиана Пэйсерс» — «Атланта Хоукс» — 132:127;
«Шарлотт Хорнетс» — «Денвер Наггетс» — 104:107;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Вашингтон Уизардс» — 103:105;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Сакраменто Кингз» — 144:110;
«Хьюстон Рокетс» — «Бруклин Нетс» — 98:110;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Майами Хит» — 103:105;
«Нью-Йорк Никс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 112:128;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Финикс Санз» — 127:108.

НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
113 : 99
Орландо Мэджик
Орландо
Юта Джаз: Секстон - 22, Коллинс - 19, Кларксон - 16, Джордж - 12, Кольер - 12, Маркканен - 12, Сенсабо - 9, Кесслер - 8, Поттер - 3, Михайлюк, Филиповски, Джузэнг
Орландо Мэджик: Вагнер - 37, Энтони - 23, Банкеро - 9, Да Силва - 9, Картер - 6, Ховард - 5, Блэк - 4, Айзек - 3, Битадзе - 3, Хьюстан, Джозеф, Куин, Харрис
НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
132 : 127
Атланта Хоукс
Атланта
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 20, Нембард - 19, Топпин - 18, Халибёртон - 17, Матурин - 17, Тёрнер - 15, Несмит - 13, Шиппард - 6, Брайант - 5, Макконнелл - 2, Уокер, Деннис, Фёрфи, Джонсон
Атланта Хоукс: Янг - 34, Дэниэлс - 23, Рисашер - 17, Мэтьюз - 14, Оконгву - 12, Барлоу - 10, Крейчи - 5, Уоллес - 4, Хантер - 4, Нэнс - 4, Родди, Гуйе
НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
104 : 107
Денвер Наггетс
Денвер
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 24, Уильямс - 20, Смит - 19, Диабате - 12, Карри - 10, Симпсон - 8, Грин - 6, Джеффрис - 5, Уильямс, Уонг, Мицич, Гибсон
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Браун - 24, Маррей - 20, Портер - 15, Ннаджи - 6, Гордон - 6, Строутер - 5, Пикетт - 3, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Джонс, Александер
НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
103 : 105
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 23, Конли - 16, Гобер - 16, Александер-Уолкер - 14, Инглс - 10, Кларк - 9, Рид - 8, Диллингэм - 7, Шеннон, Майнотт, Миллер, Гарза
Вашингтон Уизардс: Кузма - 31, Пул - 19, Кулибали - 14, Валанчюнас - 13, Джордж - 11, Кисперт - 8, Холмс - 6, Брогдон - 3, Вукчевич, Дэвис, Каррингтон, Шампани, Гилл
НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
144 : 110
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Оклахома-Сити Тандер: Уиггинс - 41, Гилджес-Александер - 29, Дорт - 20, Уильямс - 18, Хартенштайн - 16, Уильямс - 6, Джо - 6, Дука - 6, Уоллес - 2, Уильямс, Дженг, Флаглер
Сакраменто Кингз: Фокс - 20, Монк - 19, Дерозан - 17, Сабонис - 16, Мюррэй - 14, Джонс - 7, Джонс - 5, Картер - 5, Хаертер - 3, Эллис - 3, Маклафлин - 1, Макдермотт, Лень, Лайлз, Краудер
НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
98 : 110
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Хьюстон Рокетс: Грин - 29, Брукс - 16, Исон - 12, Адамс - 11, Томпсон - 8, Шеппард - 6, Уитмор - 4, Холидей - 3, Ванвлит - 3, Ландейл - 2, Тэйт - 2, Грин - 2, Смит II, Уильямс, Шенгюн
Бруклин Нетс: Уильямс - 21, Расселл - 18, Клэкстон - 17, Шарп - 13, Уилсон - 13, Джонсон - 13, Эвбуомван - 7, Уотфорд - 6, Симмонс - 2, Бикман, Клауни, Томас
НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
103 : 105
Майами Хит
Майами
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 19, Васселл - 18, Пол - 12, Барнс - 12, Касл - 10, Мамукелашвили - 10, Бэсси - 9, Шампани - 6, Джонс - 3, Сохан - 2, Коллинс - 2, Дюк, Уэсли, Брэнэм, Сиссоко
Майами Хит: Адебайо - 30, Розир - 19, Йович - 14, Хироу - 11, Жакез-мл. - 10, Робинсон - 8, Хайсмит - 7, Уэр - 6, Ричардсон, Кристофер, Ларссон, Джонсон, Бёркс, Лав
НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 128
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Никс: Харт - 26, Брансон - 17, Бриджес - 16, Ачиува - 15, Ануноби - 13, Макбрайд - 12, Таунс - 11, Хукпорти - 2, Топпин, Пэйн, Колек, Симс, Райан, Шамет
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Ривз - 27, Хатимура - 21, Кристи - 15, Финни-Смит - 15, Винсент - 9, Хэйс - 4, Кнехт - 2, Джеймс - 2, Вандербилт, Колоко, Милтон, Джемисон
НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
127 : 108
Финикс Санз
Финикс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Эйтон - 24, Грант - 20, Камара - 18, Саймонс - 16, Шарп - 16, Хендерсон - 13, Авдия - 10, Макгауэнс - 4, Клингэн - 2, Мюррэй - 2, Рит - 2, Бэнтон, Рупер, Уокер, Уильямс
Финикс Санз: Букер - 37, Дюрант - 22, Бил - 13, Джонс - 9, Ли - 7, О'Нил - 5, Аллен - 3, Моррис - 3, Данн - 2, Игодаро - 2, Бол - 2, Пламли - 2, Ричардс - 1, Гиллеспи, Нуркич
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