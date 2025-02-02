В ночь на 2 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Результаты игрового дня НБА 2 февраля:

«Юта Джаз» — «Орландо Мэджик» — 113:99;

«Индиана Пэйсерс» — «Атланта Хоукс» — 132:127;

«Шарлотт Хорнетс» — «Денвер Наггетс» — 104:107;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Вашингтон Уизардс» — 103:105;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Сакраменто Кингз» — 144:110;

«Хьюстон Рокетс» — «Бруклин Нетс» — 98:110;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Майами Хит» — 103:105;

«Нью-Йорк Никс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 112:128;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Финикс Санз» — 127:108.