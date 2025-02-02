Шэмс Чарания: Леброн Джеймс, Энтони Дэвис и Лука Дончич не знали, что обмен произойдёт

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис и защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич не знали, что обмен между «озёрниками» и техасской командой произойдёт, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Леброн Джеймс не знал, что это произойдёт, Энтони Дэвис не знал, что это произойдёт, как и Лука Дончич. Также мне сказали, что Лука до сих пор потрясён этим обменом», — сказал Чарания в эфире ESPN.

В ночь на 2 февраля Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» проведут обмен, главными лицами которого станут Дэвис и Дончич. По информации источника, кроме Дончича, в столицу штата Калифорния должны отправиться два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис. В Даллас, в свою очередь, помимо Дэвиса, намерен перейти защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.