Единая лига: расписание матчей 2 февраля

В воскресенье, 2 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности болельщики смогут посмотреть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей.

Расписание Единой лиги на 2 февраля:

12:30 мск — ЦСКА — «Зенит»;

13:00 мск — «Енисей» — «Уралмаш»;

15:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — УНИКС.

Напомним, на первом месте чемпионата продолжает находиться московский ЦСКА (24 победы и четыре поражения). Вторую позицию на данный момент занимает казанский УНИКС (24 победы, пять поражений), а замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (23 победы, пять поражений).