Фото: реакция Девина Букера на слухи об обмене Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс»

В социальных сетях появляются кадры, на которых 28-летний американский баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» на позиции атакующего защитника, Девин Букер реагирует на появившиеся слухи об обмене звёздного защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича и форварда Энтони Дэвиса из «Лос-Анджелес Лейкерс».

Букер сидит на скамейке и читает новости Фото: Кадр из социальных сетей

Букер узнаёт об обмене Дончич — Дэвис Фото: Кадр из социальных сетей

В ночь на 2 февраля авторитетный инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» проведут обмен, главными лицами которого станут Дэвис и Дончич. По информации источника, кроме Дончича, в столицу штата Калифорния должны отправиться два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, намерен перейти защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.