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ЦСКА — «Зенит»: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию

ЦСКА — «Зенит»: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 2 февраля, состоится матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором в Москве между собой сыграют столичный ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Начало игры запланировано на 12:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Старт». Кроме того, прямая трансляция встречи будет доступна на официальном сайте Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 12:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 24 победы при четырёх поражениях (85,7%). Второе место занимает казанский УНИКС, у которого 24 победы и пять поражений (82,8%), тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга. В активе подопечных Хавьера Паскуаля 23 победы и пять поражений (82,1%).

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию событий матча.

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