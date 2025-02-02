ЦСКА — «Зенит»: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 2 февраля, состоится матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором в Москве между собой сыграют столичный ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Начало игры запланировано на 12:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Старт». Кроме того, прямая трансляция встречи будет доступна на официальном сайте Единой лиги ВТБ.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 24 победы при четырёх поражениях (85,7%). Второе место занимает казанский УНИКС, у которого 24 победы и пять поражений (82,8%), тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга. В активе подопечных Хавьера Паскуаля 23 победы и пять поражений (82,1%).

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию событий матча.