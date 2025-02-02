Инсайдер поделился первой реакцией Леброна Джеймса на обмен Дэвис — Дончич

Инсайдер ESPN Дэйв Макменамин в социальных сетях поделился первой реакцией 40-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса, представляющего «Лос-Анджелес Лейкерс», на возможный обмен его друга и партнёра по команде Энтони Дэвиса в «Даллас Маверикс» на Луку Дончича.

«Леброн Джеймс узнал о громком обмене Лука Дончич — Энтони Дэвис прямо за ужином после матча «Нью-Йорк Никс» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Леброн был явно удивлён такой новостью, до сих пор переваривает услышанное и даже не подозревал, что этот трейд готовился», — написал Дэйв Макменамин в социальной сети Х (ранее Twiiter).