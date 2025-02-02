Экс-игрок НБА — об обмене Дэвис — Дончич: самая шокирующая сделка в истории НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс высказался по поводу возможного обмена между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс», в результате которого звёздный форвард «озёрников» Энтони Дэвис отправится в Техас, а защитник техасской команды Лука Дончич — в Лос-Анджелес.

«Это самая шокирующая сделка в истории НБА. Но знаете что? Обе стороны выиграли», — приводит слова Перкинса издание Clutch Points.

Ранее инсайдер ESPN Дэйв Макменамин рассказал о первой реакции Леброна Джеймса, представляющего «Лос-Анджелес Лейкерс», на возможный обмен его друга и партнёра по команде Энтони Дэвиса в «Даллас Маверикс» на Луку Дончича.