Клуб НБА прервал 16-матчевую серию поражений

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» в ночь на 2 февраля обыграл команду «Миннесота Тимбервулвз» со счётом 105:103 и прервал 16-матчевую серию поражений.

Примечательно, что для столичной американской команды это уже вторая по счёту серия из 16 поражений в сезоне-2024/2025. Их первая череда из такого количества проигранных матчей началась 3 ноября и закончилась 6 декабря. Последняя же серия из 16 поражений взяла старт 4 января и закончилась сегодня, 2 февраля.

На данный момент команда «Вашингтон Уизардс» занимает последнее, 15-е место в Восточной конференции, одержав за 48 матчей семь побед при 41 поражении.