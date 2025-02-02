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Клуб НБА прервал 16-матчевую серию поражений

Клуб НБА прервал 16-матчевую серию поражений
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» в ночь на 2 февраля обыграл команду «Миннесота Тимбервулвз» со счётом 105:103 и прервал 16-матчевую серию поражений.

НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
103 : 105
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 23, Конли - 16, Гобер - 16, Александер-Уолкер - 14, Инглс - 10, Кларк - 9, Рид - 8, Диллингэм - 7, Шеннон, Майнотт, Миллер, Гарза
Вашингтон Уизардс: Кузма - 31, Пул - 19, Кулибали - 14, Валанчюнас - 13, Джордж - 11, Кисперт - 8, Холмс - 6, Брогдон - 3, Вукчевич, Дэвис, Каррингтон, Шампани, Гилл

Примечательно, что для столичной американской команды это уже вторая по счёту серия из 16 поражений в сезоне-2024/2025. Их первая череда из такого количества проигранных матчей началась 3 ноября и закончилась 6 декабря. Последняя же серия из 16 поражений взяла старт 4 января и закончилась сегодня, 2 февраля.

На данный момент команда «Вашингтон Уизардс» занимает последнее, 15-е место в Восточной конференции, одержав за 48 матчей семь побед при 41 поражении.

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