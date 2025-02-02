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«Полная чушь». Леброн Джеймс — о слухах про плохие отношения с Энтони Дэвисом

«Полная чушь». Леброн Джеймс — о слухах про плохие отношения с Энтони Дэвисом
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий на позиции форварда за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», отреагировал на слухи, опубликованные изданием CBS Sports, про плохие отношения со своим другом и товарищем по команде Энтони Дэвисом.

Аккаунт CBS Sports написал, ссылаясь на собственного инсайдера: «Леброн начал испытывать раздражение по отношению к Энтони Дэвису».

«Полная чушь», — незамедлительно отреагировал Леброн Джеймс в социальной сети, использовав эмодзи клоуна.

В ночь на 2 февраля Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» проведут обмен, главными лицами которого станут Дэвис и Дончич. По информации источника, кроме Дончича, в столицу штата Калифорния должны отправиться два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, намерен перейти защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.

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