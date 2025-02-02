Инсайдер раскрыл отношение Леброна к обмену Луки Дончича в «Лейкерс»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст раскрыл отношение 40-летнего звёздного форварда и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), представляющего клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброна Джеймса к обмену звёздного словенского защитника Луки Дончича из «Даллас Маверикс».

«Леброн мечтал об этом», — сказал Уиндхорст в эфире телеканала ESPN.

2 февраля инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» проведут обмен, главными лицами которого станут Дэвис и Дончич. По информации источника, кроме Дончича, в столицу штата Калифорния должны отправиться два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, намерен перейти защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.